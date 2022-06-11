Спектакль "Лерка"

Постановку покажут 27 августа в театре "Балтийский дом". Начало в 19:00. Для зрителей старше 18 лет.

Легендарный спектакль Андрея Прикотенко "Лерка" возвращается, а история этой яркой девочки продолжается. Главные герои постановки — Лерка, Славик, Дима повзрослели на десять лет!

Спектакль состоит из трех частей. Такая композиция позволяет увидеть, как эволюционируют герои, преодолевая различные трудности и переживая новые внутренние кризисы.

Часть первая. На дворе 1991 год. По телевизору показывают "Поле чудес", на радио мы слышим выступления ГКЧП, а молодые ребята собрались вместе, чтобы проводить друга в армию. Юноша вернется совсем другим человеком...

Часть вторая. На дворе 1995 год. Лерка — челночница. Она мотается по городам, продает китайские товары. Девушка скоро станет мамой, она уже беременна. Как же она будет жить дальше? Станет ли счастливой?

Часть третья. 1999 год. Страна на пороге перемен. Лерка осталась совсем одна. Она потеряла мужа и дочь. Пока все мечтают о новой жизни, героиня переживает депрессию. Но вдруг случайная встреча с другом детства приведет к чему-то доброму? Знаешь, Лерка, еще может быть всё хорошо!

Фото: baltic-house.ru