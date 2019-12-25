Спектакль "Энергичные люди" покажут 28 августа в Театре комедии имени Акимова. Комедия стартует в 19:00. Возрастные ограничения: 12+.

Герои сатирической повести для театра "Энергичные люди" – шукшинские деревенские "чудики", поэты сибирского предместья, жители городские, однако являются мошенниками.

Действие спектакля разворачивается в квартире зажиточной семьи Кузькиных. Главный герой Аристарх Петрович "гуляет" со своими приятелями, обмывая проведенную операцию по "умыканию" дефицитных автомобильных шин. Но Вера Сергеевна, его жена, обнаружила в карманах мужа записку от любовницы и решила отомстить – написать на всю компанию заявление в прокуратуру.

Тогда "бизнесмены" испугались, поскольку за решетку никому не хочется. При этом пьеса посвящена не механизмам махинаций, а неожиданному и смешному разоблачению махинаторов.

Фото: akimovkomedia.ru