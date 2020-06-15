Спектакль "У каждого свои недостатки"

В Театре комедии им. Акимова 14 июля покажут комедию. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Это история про сумасшедшую семейку, которая живет во Франции. Отец-неудачник воспитывает дочь один, каждый раз ему приходится отвечать на неудобные вопросы своего "Гамлета" в юбке. Вместе с ними живет и дедушка, он же отец главного героя. Старик живет в свое удовольствие, проводит различные аферы и встречается с женщинами.

В один из дней в этой семейке появляется надменная и суровая Флоранс Эме из журнала "Женская радость". А позже сюда приезжает загадочная и авантюрная Маргарита — блестящая тётя-сестра-бабушка нашего семейства. Что же произойдет в жизни главных героев, когда за семейку возьмутся дамы...

Насладитесь смешными диалогами, интересными персонажами и захватывающим сюжетом. Спектакль идёт с одним антрактом.

Фото: ВКонтакте / Театр Комедии им. Н.П. Акимова