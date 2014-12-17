Петербург получит 17 трамваев "Львёнок" до конца 2025 года

Трамвай на 95% состоит из компонентов российского производства и оснащен самыми современными системами безопасности и комфорта.

Губернатор Петербурга и министр транспорта РФ посетили новый трамвай, который вскоре будет курсировать по улицам города.

Трамвай на 95% состоит из компонентов российского производства и оснащен самыми современными системами безопасности и комфорта. Он способен самостоятельно отслеживать дорожную обстановку и предупреждать водителя о возможных опасностях благодаря системе с искусственным интеллектом. Губернатор отметил, что трамвай оборудован передовой российской системой активной безопасности с искусственным интеллектом. В этом и следующем году в Петербурге появятся в общей сложности 17 таких трамваев.

Пассажиры оценят новинку: просторный салон с панорамным остеклением, удобные сиденья, подогрев у дверей и даже USB-розетки для зарядки гаджетов. Водитель будет чувствовать себя как в космическом корабле с эргономичным креслом и обновленным пультом управления. Эти "умные" и безопасные трамваи скоро станут частью города, делая поездки еще более комфортными и современными.

Фото: Telegram / ПК Транспортные системы