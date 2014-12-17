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Петербург получит 17 трамваев "Львёнок" до конца 2025 года
Сегодня, 14:33
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Петербург получит 17 трамваев "Львёнок" до конца 2025 года

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Трамвай на 95% состоит из компонентов российского производства и оснащен самыми современными системами безопасности и комфорта.

Губернатор Петербурга и министр транспорта РФ посетили новый трамвай, который вскоре будет курсировать по улицам города.

Трамвай на 95% состоит из компонентов российского производства и оснащен самыми современными системами безопасности и комфорта. Он способен самостоятельно отслеживать дорожную обстановку и предупреждать водителя о возможных опасностях благодаря системе с искусственным интеллектом. Губернатор отметил, что трамвай оборудован передовой российской системой активной безопасности с искусственным интеллектом. В этом и следующем году в Петербурге появятся в общей сложности 17 таких трамваев.

Пассажиры оценят новинку: просторный салон с панорамным остеклением, удобные сиденья, подогрев у дверей и даже USB-розетки для зарядки гаджетов. Водитель будет чувствовать себя как в космическом корабле с эргономичным креслом и обновленным пультом управления. Эти "умные" и безопасные трамваи скоро станут частью города, делая поездки еще более комфортными и современными.

Фото: Telegram / ПК Транспортные системы

Теги: санкт-петербург, трамвай львенок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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