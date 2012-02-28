В Петербурге более 90% социальных выплат выдано семьям с детьми-инвалидами в 2024 году

Эти выплаты помогают семьям приобрести жилье, учитывающее их особые потребности, включая близость к специализированным учреждениям.

Санкт-Петербург завершает выдачу жилищных свидетельств семьям с детьми-инвалидами на 2024 год. Подтверждающие право на социальную выплату документы получили 122 семьи, что составляет 91,5% от общего списка. Общая сумма выделенных средств — 1,36 млрд рублей. Всего в 2024 году поддержку получат 138 семей на сумму 1,48 млрд рублей. Средний размер выплаты — 11,4 млн рублей – сообщила пресс-служба Жилищного комитета.

Эти выплаты помогают семьям приобрести жилье, учитывающее их особые потребности, включая близость к специализированным учреждениям.

Семья Кузнецовых – одна из тех, кто получил и использовал социальную выплату в 2024 году. Наталья с тремя детьми смогла переехать из двух комнат в коммуналке в отдельную четырехкомнатную квартиру.

Я была вынуждена оставить работу, чтобы ухаживать за детьми, и не могла купить новое достойное жильё. Мы очень благодарны городу за эту поддержку. Наталья Кузнецова

Срок действия свидетельства — семь месяцев. Право на его получение имеют семьи с детьми-инвалидами, состоящие на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Leonardo)