В Петербурге в 2023 году введут более 70 социальных объектов

В преддверии Дня строителя, который в этом году отмечается 13 августа, губернатор Александр Беглов наградил в Смольном представителей строительного отрасли. В этом году впервые присваивается звание "Заслуженный строитель Санкт‑Петербурга", отметили на портале "Строительный Петербург".
Губернатор отметил, что петербургский строительный комплекс – один из крупнейших в стране. Также Беглов напомнил, что президент РФ поставил задачу на этот год – опережающими темпами строить объекты инфраструктуры
Петербургские строители с этой задачей справляются. В этом году мы введем рекордное количество социальных объектов – более семидесяти.
Александр Беглов
Также в этом году городское правительство намерено полностью закрыть проблему обманутых дольщиков.
Фото: Смольный
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