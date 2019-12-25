В Петербурге в 2023 году введут более 70 социальных объектов

Губернатор отметил, что петербургский строительный комплекс – один из крупнейших в стране.

В преддверии Дня строителя, который в этом году отмечается 13 августа, губернатор Александр Беглов наградил в Смольном представителей строительного отрасли. В этом году впервые присваивается звание "Заслуженный строитель Санкт‑Петербурга", отметили на портале "Строительный Петербург".

Губернатор отметил, что петербургский строительный комплекс – один из крупнейших в стране. Также Беглов напомнил, что президент РФ поставил задачу на этот год – опережающими темпами строить объекты инфраструктуры

Петербургские строители с этой задачей справляются. В этом году мы введем рекордное количество социальных объектов – более семидесяти. Александр Беглов

Также в этом году городское правительство намерено полностью закрыть проблему обманутых дольщиков.

Фото: Смольный