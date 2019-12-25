МЧС предупреждает: в Петербурге 12 апреля ожидаются снег с дождем и сильный ветер

Сотрудники МЧС обращаются к жителям и гостям города с просьбой соблюдать меры предосторожности и подготовиться к изменению погодных условий.

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу информирует горожан о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в пятницу, 12 апреля. По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток в городе прогнозируются осадки в виде дождя и снега, а также усиление ветра с порывами до 15 м/с. На дорогах — гололедица и повышенная аварийная опасность.

Сотрудники МЧС обращаются к жителям и гостям города с просьбой соблюдать меры предосторожности и подготовиться к изменению погодных условий.

Рекомендации населению при сильном ветре и снегопаде:

– Уберите с балконов и дворов незакрепленные предметы, плотно закройте окна.

– Не паркуйте автомобили под деревьями, рядом с рекламными щитами и неустойчивыми конструкциями.

– При нахождении на улице избегайте линий электропередач, мостов, трубопроводов и других потенциально опасных объектов.

– Воздержитесь от поездок без необходимости, особенно при сильных осадках.

– При передвижении по городу — выбирайте устойчивую обувь, будьте внимательны на тротуарах и пешеходных переходах, избегайте спешки.

– Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или с шипами.

Автомобилистам рекомендовано:

– Соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

– Использовать зимнюю резину, особенно шипованную.

– Избегать резких маневров и торможений.

– При ухудшении видимости и начале снегопада — съезжать на обочину, включать аварийную сигнализацию и пережидать непогоду в безопасном месте.

– Если при движении вы заметили оборванные линии электропередачи или иные опасности, необходимо незамедлительно сообщить об этом в экстренные службы.

Контактные телефоны:

– Служба спасения: 01 (с мобильного — 112 или 101);

– Горячая линия МЧС по Санкт-Петербургу: +7 (812) 299-99-99 (работает круглосуточно).

Спасатели напоминают: соблюдение мер предосторожности — залог вашей безопасности в условиях неблагоприятной погоды.

Фото: Piter.tv