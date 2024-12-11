В Петербурге скончался заслуженный артист РФ Борис Улитин

Голосом Бориса Улитина говорили герои более чем в 40 фильмах и мультфильмах, включая такие проекты, как "Звёздные войны", "Чужой против хищника", "Пираты Карибского моря" и многие другие.

Скончался Борис Улитин, заслуженный артист Российской Федерации и свидетель блокадного Ленинграда. Об этом проинформировали в пресс-службе Комитета по культуре Петербурга.

Борис Улитин вырос в творческой среде, проводя детские годы за кулисами: его отец руководил театром на Литейном, а мать танцевала в Мариинском театре. Во время блокады Ленинграда маленький Борис остался там под присмотром тети, и только в 1943 году смог снова встретиться с матерью. После завершения обучения в театральном институте его приметил Николай Акимов и пригласил в труппу Театра комедии, где Улитин проработал около 60 лет.

Голосом Бориса Улитина говорили герои более чем в 40 фильмах и мультфильмах, включая такие проекты, как "Звёздные войны", "Чужой против хищника", "Пираты Карибского моря" и многие другие.

Фото: Комитет по культуре Петербурга