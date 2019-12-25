Более 1,5 млн нарушений ПДД зафиксировали камеры в октябре в Петербурге

Большинство нарушений (88%) составили нарушения скоростного режима.

Более 1,5 млн нарушений правил дорожного движения (ПДД) зафиксировали комплексы фотовидеофиксации в Петербурге за октябрь. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по информатизации и связи.

Большинство нарушений (88%) составили нарушения скоростного режима. Еще 5% – проезд на запрещающий сигнал светофора, 3% – движение по выделенной полосе для общественного транспорта, 2% – пересечение стоп-линии, 1% – нарушение правил пользования ремнями безопасности, менее 1% – движение по обочине. За аналогичный период прошлого года было зафиксировано 1,2 млн нарушений ПДД.

До конца года планируется увеличить общее количество комплексов фотовидеофиксации, в том числе оснастить семь аварийно-опасных перекрестков Невского проспекта.

Адреса работы всех комплексов фотовидеофиксации в Санкт-Петербурге в открытом доступе публикуются на сайте Городского мониторингового центра.

Фото: Piter.tv