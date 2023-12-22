В Шушарах сгорел автомобиль

С огнем боролись две спецмашины и 10 спасателей.

Сегодня, 27 мая, в Шушарах у дома № 40, корпус 1, вспыхнул автомобиль. Легковушка горела по всей площади. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 01:46. В 02:08 пожар был ликвидирован.

С огнем боролись две спецмашины и 10 спасателей. Сведения о пострадавших не поступали.

Во время пожара никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv