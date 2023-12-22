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В Шушарах сгорел автомобиль
Сегодня, 9:09
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В Шушарах сгорел автомобиль

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С огнем боролись две спецмашины и 10 спасателей.

Сегодня, 27 мая, в Шушарах у дома № 40, корпус 1, вспыхнул автомобиль. Легковушка горела по всей площади. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 01:46.  В 02:08 пожар был ликвидирован.

С огнем боролись две спецмашины и 10 спасателей. Сведения о пострадавших не поступали. 

Во время пожара никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Васильевском острове 3-летний мальчик схватился за оголенный провод.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, сгорел автомобиль, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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