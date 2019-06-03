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Спектакль "Сцены из супружеской жизни"
Сегодня, 19:30
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Спектакль "Сцены из супружеской жизни"

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Постановку покажут 17 августа в Балтийском доме. Начало в

Марианна и Юхан – образцово-показательная семья. У них есть деньги, уважение, связи и 20 лет брака за плечами. Между героями давно нет страсти, но супругов все, кажется, устраивает. 

Однажды Юхан принимает решение уйти к другой. Классическая история, правда? Но это вовсе не конец! Расставание становится отправной точкой для развития отношений мужа и жены. Герои учатся любить заново, проявляют сострадание, искренность и находят друг друга снова.

Фото: Балтийский дом (сайт)

Теги: сцены из супружеской жизни, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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