Спектакль "Сцены из супружеской жизни"

Постановку покажут 17 августа в Балтийском доме. Начало в

Марианна и Юхан – образцово-показательная семья. У них есть деньги, уважение, связи и 20 лет брака за плечами. Между героями давно нет страсти, но супругов все, кажется, устраивает.

Однажды Юхан принимает решение уйти к другой. Классическая история, правда? Но это вовсе не конец! Расставание становится отправной точкой для развития отношений мужа и жены. Герои учатся любить заново, проявляют сострадание, искренность и находят друг друга снова.

Фото: Балтийский дом (сайт)