Эксперты обсудили первые итоги работы с эскроу-счетами на конференции Сбербанка

В Петербурге состоялась межрегиональная конференция Сбербанка по девелопменту жилой недвижимости "Время изменений", посвященная результатам перехода на новую модель работы застройщиков.

С 1 июля 2019 года принципиально изменилась схема продаж по долевому участию. Деньги дольщиков теперь будут храниться в банке до ввода их жилья в эксплуатацию. Обсудить нововведения в долевом строительстве собралось более пятисот застройщиков. Представители органов власти, менеджмент Сбербанка и эксперты BIM-технологий оценили первые итоги работы с эскроу-счетами.

Я думаю, что этот процесс неплохой. Мы, по крайней мере, начали хорошее дело. Реформа была нужна. У нас эта отрасль нуждалась в такой встряске, по-большому счету. Поэтому, это хорошая история, хорошее начинание, по крайней мере, деньги дольщиков будут обезопасены. Артур Гарибян, начальник Главгосстройнадзора по Московской области

Осталось порядка 20% застройщиков, которые должны принять решение, как они будут финансировать свои объекты, но очевидно, что уже большинство компаний пока остались на старой схеме. Это не плохо, это говорит о том, что реформа идет плавно, что никакой шоковой терапии и шоковых потрясений не будет, значит, мы движемся по правильному пути Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка

В настоящий момент около двух третей проектов с эскроу реализуются при участии Сбербанка. Это 875 застройщиков и более двух тысяч домов. За год было отрыто 13 тыс. счетов эскроу, среди которых более 500 уже одобрены банком. В текущее время перед Сбербанком стоит задача по сокращению времени рассмотрения заявок от застройщиков.

Мы 91% сделок рассматриваем в пределах норматива, который составляет 45 рабочих дней, то есть фактически банк должен либо рассмотреть сделку, либо предоставить мотивированный отказ. Наша цель, конечно, рассматривать быстрее. Мы верим, что сможем рассматривать сделки и за 25 дней Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка

В настоящее время ведется работа над продуктами для финансирования собственного капитала. Ключевыми стали проектный бридж, кредит на покупку земли для последующей застройки, и кредит на будущую прибыль

О первых результатах хотелось бы вам уже рассказать. 33 сделки мы реализовали на сумму 40 млрд рублей и мы обсуждали, что кредит под будущую прибыль и проектный бридж – это именно те два продукта, которые призваны замещать дефицит собственного вклада у девелоперов, у застройщиков, когда не хватает собственных средств для того, чтобы получить проектное финансирование Сергей Бессонов, директор дивизиона "Кредитные продукты и процессы" Сбербанка

В ходе конференции оценили и потребительские возможности. Несмотря на то, что доход населения остается на прежнем уровне, россияне продолжают активно инвестировать в жилье. При этом покупатели стали принимать решение исходя не только из ценовых условий, все чаще уделяется внимание качеству квартир и обустройству домовых территорий. Однако, о новой реформе долевого участия многие потребители не знают.

Мы сегодня показывали цифры о том, что более половины наших потребителей потенциальных не слышали об этой реформе, а больше половины из тех, кто слышал, недостаточно четко себе представляют основные механизмы 214 ФЗ и элементов раскрытия эскроу-счетов, поступления денег застройщику и других мелочей, которые действительно важны при принятии решения потребителям с точки зрения своих рисков по перспективам стать обманутыми дольщиками. Поэтому, конечно, такая информационная работа с нашей стороны будет продолжена Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка

Получить ответ на интересующий вопрос гости могли с помощью электронной платформы Сбербанка. Темы, набравшие большее количество лайков, были вынесены на обсуждение панельной дискуссии. В рамках конференции также состоялась выездная конференция с участием Анатолия Попова. Участники обсудили основные проблемы жилищного кредитования, частые вопросы, возникающие у застройщиков, а также обсудили пути решения, которые уже реализуются Сбербанком. Отдельное внимание было уделено цифровизации в строительстве.

Сбербанк продолжает двигаться к реализации цифровой трансформации. Состоявшаяся отраслевая конференция выявила новые возможности на ранке недвижимости, и продемонстрировала, что страхов становится все меньше, как у банков, так и у застройщиков.

Видео: Piter.TV