Сбер: ИИ помог выявить более 1400 случаев ухудшения состояния здоровья пациентов в Ленинградской области

Проект стартовал 3 месяца назад и сейчас более 2 000 человек с хроническими неинфекционными заболеваниями в 22 медицинских организациях Ленинградской области находятся под постоянным наблюдением врачей.

Проект дистанционного мониторинга здоровья пациентов от СберЗдоровья и Комитета по здравоохранению Ленинградской области помог врачам региона своевременно зафиксировать более 1 400 случаев отклонений показателей от нормы, 140 из которых потребовали оперативной консультации с врачом и немедленного реагирования. Специалисты видели изменения уровня сахара в крови, давления, сердечного ритма и других показателей, моментально связывались с пациентами и принимали меры.

Проект стартовал 3 месяца назад и сейчас более 2 000 человек с хроническими неинфекционными заболеваниями в 22 медицинских организациях Ленинградской области находятся под постоянным наблюдением врачей. Сбор показателей пациентов осуществляется при помощи роботизированного обзвона. Робот регулярно звонит пациентам и собирает данные о давлении, сердечном ритме, уровне сахара в крови и других показателях в зависимости от диагноза пациента. После звонка информация обрабатывается, автоматически вносится в "Дневник Здоровья" и передается лечащему врачу. Специалист видит динамику заболевания, может оперативно отреагировать на отклонения показателей и скорректировать лечение. В случае острой необходимости оперативного вмешательства, врачи сами вызывают скорую медицинскую помощь.

Робот распознает речь и понимает медицинскую терминологию. Если потребуется, он "переспрашивает" собеседника, чтобы убедиться в корректности данных.

Ленинградская область стала для нас прорывом по массовому внедрению дистанционного мониторинга пациентов с COVID-19, подключив к нему все медицинские организации первого уровня. Сейчас мы результативно работаем и по отслеживанию состояния пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями. Автоматизированный контроль течения болезней позволяет снижать риски и продлить жизнь пациентов. Мы верим, что расширение подобных проектов – это возможность улучшить в том числе и эти показатели. Дмитрий Домарев, директор по развитию медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье"

Поддержка и сохранение здоровья жителей Ленобласти – одна из ключевых задач Комитета. Мы стараемся тестировать и внедрять наиболее прогрессивные и эффективные программы и инструменты для решения этой задачи. Дистанционный мониторинг становится уже привычным способом быть на связи с врачом для многих жителей региона. И мы видим результат – это не только проверка состояния пациентов, но и чёткая система реагирования на изменения показаний, которая запускает процесс сохранения здоровья и жизни наших сограждан. Александр Жарков, председатель Комитета по здравоохранению Ленинградской области

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