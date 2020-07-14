Сбер признан лучшим цифровым банком для крупного бизнеса

Эксперты назвали Сбер лидером по качеству управления внешнеэкономической деятельностью (ВЭД), валютным контролем, рублёвыми операциями и бизнес-картами.

Сбер занял первое место в рейтинге цифровых банковских продуктов для клиентов крупного бизнеса с оборотом от 2 млрд рублей (Digital Corporate Banking Rank 2022) по итогам кросс-канального исследования консалтингового агентства Markswebb. В этом году рейтинг включал в себя 17 продуктовых направлений, а лучший банк для крупного бизнеса был выбран из 7 финалистов.

Эксперты назвали Сбер лидером по качеству управления внешнеэкономической деятельностью (ВЭД), валютным контролем, рублёвыми операциями и бизнес-картами. К преимуществам банка исследователи также отнесли широкие возможности интеграции продуктов и управления инкассацией в цифровой среде, цифровые инструменты для расчёта таможенных платежей и взносов, хеджирование валютных рисков.

Сбер уже второй раз подряд занимает первое место в рейтинге Markswebb среди банков для крупного бизнеса (предыдущее исследование проходило в 2020 году).

Для этих исследований определяются наиболее значимые банки с точки зрения охвата аудитории, использующие передовые технологии в цифровых каналах для корпоративного банкинга. В состав участников входят ведущие банки страны, обладатели как собственных, так и коробочных цифровых сервисов для крупного корпоративного бизнеса. Целью исследования Digital Corporate Banking Rank является оценка всех имеющихся продуктов этих банков с точки зрения удобства использования онлайн-банкинга, снижения рисков мошенничества, ускорения формирования документов и проведения платежей и оптимизации процессов.

В ходе исследования проводятся изучение интерфейсов и функциональных возможностей систем, консультации с участниками рынка, глубинные интервью с корпоративными клиентами и продуктовыми командами банков, ведётся сбор данных из открытых источников, консолидируется внутренняя экспертиза агентства.

Кросс-канальный характер исследования подразумевает, что оцениваются все имеющиеся у банка цифровые продукты для представителей крупного бизнеса. Объектами исследования у Сбера стали интернет-банк СберБизнес, системы СберПро, СберКорпорация и SberCIB Terminal, решения SberBusinessAPI и SberConnect. СберБизнес набрал наибольшее количество баллов сразу в нескольких номинациях, что позволило банку занять первую строчку рейтинга.

В СберБизнес и на сайте Банка представители малого и микро бизнеса могут получить кредиты для бизнеса на любые цели, также им доступен широкий спектр мер государственной поддержки. Сейчас 57% кредитов выдается онлайн, без посещения офиса. Также через СберБизнес и на сайте можно подать заявку на овердрафт для оплаты срочных платежей или недостатке средств на счете. Для большего удобства предпринимателей, есть возможность оформить в СберБизнес кредитную бизнес-карту, заявку на лизинг и факторинг, также реализована возможность онлайн-выдачи Банковских гарантий.

Фото: Piter.TV