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В Петербурге 20 февраля стал самым холодным днём этого месяца
Сегодня, 9:09
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 20 февраля стал самым холодным днём этого месяца

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Средняя температура воздуха составила -7,2 градуса.

Вчера (20 февраля) в Петербурге был самый холодный день февраля этого года. Средняя температура воздуха составила -7,2 градуса. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Но сегодня будет намного холоднее, так как -7 градусов должно быть только максимумом температуры.

Александр Колесов, синоптик

Утром 21 февраля в Петербурге -13 градусов и ясное небо. На востоке Ленобласти в это же время до -20..-22 градусов. В течение дня в Петербурге может потеплеть до -7 градусов.  

Фото: Piter.tv

Теги: зима, февраль
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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