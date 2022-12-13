В Петербурге 20 февраля стал самым холодным днём этого месяца

Средняя температура воздуха составила -7,2 градуса.

Вчера (20 февраля) в Петербурге был самый холодный день февраля этого года. Средняя температура воздуха составила -7,2 градуса. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Но сегодня будет намного холоднее, так как -7 градусов должно быть только максимумом температуры. Александр Колесов, синоптик

Утром 21 февраля в Петербурге -13 градусов и ясное небо. На востоке Ленобласти в это же время до -20..-22 градусов. В течение дня в Петербурге может потеплеть до -7 градусов.

Фото: Piter.tv