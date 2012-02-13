Эксперты назвали профессии с наиболее высокой и низкой конкурентностью в Петербурге

Ситуация с кадрами в Петербурге выглядит лучше, чем в других регионах Северо-Западного федерального округа.

Согласно данным сервиса по поиску работы "HeadHunter Северо-Запад", уровень конкуренции среди соискателей в Петербурге составляет четыре резюме на вакансию, и этот показатель остается неизменным уже полгода. Это свидетельствует о серьезной нехватке кандидатов на рынке труда.

Ситуация с кадрами в Петербурге выглядит лучше, чем в других регионах Северо-Западного федерального округа. Наибольший дефицит кадров наблюдается в соседней Ленинградской области, где на одно рабочее место приходится менее двух соискателей.

Самыми высококонкурентными профессиями в Северной столице являются режиссер и сценарист, где на одну вакансию претендуют более 170 человек. Также в топ по этому показателю входят журналисты (более 80 человек на место), менеджеры по стратегии (63), психологи (47) и переводчики (40).

В то же время есть ряд профессий, которые крайне востребованы у работодателей и являются остродефицитными. К ним относятся дворники (1 кандидат на место), продавцы, кассиры, автослесари (по 1) и повара (2).

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)