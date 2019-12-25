В Петербурге сегодняшняя ночь стала самой жаркой с начала года

В Петербурге сегодняшняя ночь (28 июня) стала самой жаркой с начала 2022 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Температура воздуха первый раз в этом году не опустилась ниже +20,1 градусов. В последний раз +20 градусов ночью было 18 июля 2021 года. Сейчас будет немного прохладнее, но к выходным ночи опять будут жаркими, в районе +20 или даже немного выше.
Ослабление жары ожидается на следующей неделе, также в Петербурге пройдут дожди.
Накануне в Петербурге впервые в этом году зафиксировали +30 градусов.
Фото: Piter.tv
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