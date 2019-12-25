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В Петербурге сегодняшняя ночь стала самой жаркой с начала года
Сегодня, 10:25
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге сегодняшняя ночь стала самой жаркой с начала года

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Температура воздуха первый раз в этом году не опустилась ниже +20,1 градусов.

В Петербурге сегодняшняя ночь (28 июня) стала самой жаркой с начала 2022 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов. 

Температура воздуха первый раз в этом году не опустилась ниже +20,1 градусов. В последний раз +20 градусов ночью было 18 июля 2021 года. Сейчас будет немного прохладнее, но к выходным ночи опять будут жаркими, в районе +20 или даже немного выше.

Ослабление жары ожидается на следующей неделе, также в Петербурге пройдут дожди. 

Накануне в Петербурге впервые в этом году зафиксировали +30 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: александр колесов, ночь, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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