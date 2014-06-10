В Петербурге 8 декабря температура опустилась до -17 градусов

Это была самая холодная ночь. Последний раз такая низкая температура была 10 марта.

В Петербурге в ближайшее время немного повысится температура, а пока что ночь 8 декабря была самой холодной. Последний раз такая низкая температура была 10 марта. Об этом рассказал главный городской синоптик Александр Колесов.

Как и планировалось, выходные дни будут еще холодными, особенно на востоке Ленинградской области, а дальше ослабление морозов. Александр Колесов, синоптик

Ночью 8 декабря в Петербурге температура в центре города была -17,1 градуса, последний раз такая температура (-17,3) была 10 марта. Днём в Северной столице максимальная температура -10…-12 градусов.

Так что и сутки 8 декабря останутся в Санкт-Петербурге наиболее холодными в этот морозный период первой декады декабря. Александр Колесов, синоптик

В субботу будет также холодно, на 10 градусов ниже климатической нормы, а в воскресенье придёт снег, и дневная температура повысится до -8…-10 градусов.

Фото: Piter.tv