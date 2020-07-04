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Музыкальный фестиваль "Рокштадт" покажут онлайн

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Мероприятие состоится 3 сентября и будет транслироваться в прямом эфире.

В парке "Остров фортов" выступят группы "Пикник", "Animal ДжаZ", "Калинов Мост", "А в голове море" и другие. 

Некоторые смогут лично посетить фестиваль. Дело в том, что количество мест ограничено, и для того, чтобы попасть на концерт, нужно было успеть зарегистрироваться. На данный момент регистрация закрыта.

Фестиваль "Рокштадт" объединит не только разные поколения музыкантов, но и точки на карте страны. "Рок-мосты" свяжут Кронштадт с приморскими городами России и познакомят зрителей с будущими рок-звездами. Модератором выступит Максим Сергеев, журналист и автор подкастов "Весьма наслышаны".

сообщили организаторы.

Фестиваль пройдут в эту субботу с 14:30 до 22:00. Онлайн он будет транслироваться здесь. 

Видео: ВКонтакте / Кронштадт | Остров фортов

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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