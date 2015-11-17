Бригада скорой помощи Токсово успешно приняла роды в машине на КАД

Новорожденный и его мать были благополучно доставлены во Всеволожский роддом.

Бригада скорой помощи из Токсово Ленобласти помогла женщине родить здорового мальчика прямо в машине на Кольцевой автодороге. Новорожденный стал пятым ребенком в семье, сообщает aif.spb.ru, ссылаясь на пресс-службу ГБУЗ ЛО "Станция скорой медицинской помощи".

Медицинские работники прибыли на вызов к женщине на 37-38 неделе беременности, у которой начались интенсивные схватки каждые две минуты. Врач Вячеслав Крайнов и фельдшер Алена Кашутина осмотрели пациентку и решили доставить ее в родильный дом.

Во время транспортировки медперсонал следил за состоянием здоровья роженицы. Когда на КАДе у женщины отошли воды, и врачам пришлось срочно останавливать машину. Через считанные минуты на свет появился здоровый младенец.

Роды прошли тихо и спокойно – мама уже имеет большой опыт и посещала курсы легких родов, где женщин учат сохранять спокойствие, поделились впечатлениями фельдшер и врач.

Новорожденный и его мать были благополучно доставлены во Всеволожский роддом. Женщина поделилась, что первые и вторые роды прошли в больнице, а на третьи ее едва успели привезти на скорой. Четвертый ребенок также родился в машине, но уже на пандусе у родильного дома.

Фото: Telegram / Скорая помощь Ленобласти