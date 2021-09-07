На конкурс "Новогодняя почта" отправили свыше 3,5 тыс. рисунков

Дети рисовали, каким они видят Петербург через 5, 10 и даже 100 лет, как изменится архитектура города и какие новые объекты могут появиться.

Издание "Петербургский дневник" завершило прием работ на традиционный конкурс рисунков "Новогодняя почта". В этом году участники конкурса представили своё видение Петербурга будущего и мегаполиса XXI века.

Дети рисовали, каким они видят Петербург через 5, 10 и даже 100 лет, как изменится архитектура города и какие новые объекты могут появиться. Конкурс проходил с 13 по 28 ноября. Было получено более 3,5 тысяч рисунков из разных регионов России. Лучшие работы будут использованы для создания лимитированной серии новогодних открыток, которые можно будет бесплатно отправить с Дворцовой площади в любую точку страны. Авторы победивших рисунков получат памятные подарки от газеты.

Главный редактор "Петербургского дневника" Кирилл Смирнов отметил, что интерес к конкурсу растёт с каждым годом, и количество присланных открыток значительно увеличилось по сравнению с прошлыми годами. Он добавил, что в рамках Года семьи, объявленного президентом России, газета рада подарить жителям и гостям Петербурга возможность отправить открытки с детскими рисунками своим близким.

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Фото: Дмитрий Сермяжко / "Петербургский дневник"