Театральный педагог и режиссёр МДТ Валерий Галендеев скончался в Петербурге

При участии Галендеева были созданы такие известные спектакли, как "Дом", "Бесы", "Пьеса без названия", "Московский хор", "Жизнь и судьба" и другие.

Театральный педагог, режиссёр и заслуженный деятель искусств России Валерий Галендеев скончался в возрасте 78 лет. Об этом стало известно из сообщения театрального критика Марины Дмитриевской в соцсетях.

Валерий Галендеев родился в 1946 году в Горьком. Заведующим кафедрой он был с 1972 года, а также преподавал в Горьковском театральном училище. Галендеев стал известен как учитель десятков лучших актеров России, соратник и соавтор Льва Додина.

Как отметили в сообществе "Театральная вешалка" во "ВКонтакте", покойного будут помнить, как выдающегося педагога, знатока театра, искусства и культуры. При участии Галендеева были созданы такие известные спектакли, как "Дом", "Бесы", "Пьеса без названия", "Московский хор", "Жизнь и судьба" и другие.

Фото: Pxhere