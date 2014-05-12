Реставрацию Rolls-Royce Владимира Ленина проведут в Петербурге

Так как автомобиль предназначался для киносъёмок, его двигатель не восстанавливали, а заменили на мотор от ГАЗ-51.

В фонде науки и техники Государственного музея истории Санкт-Петербурга хранится автомобиль марки Rolls-Royce, произведенный в Великобритании в 1916 году. Согласно легендам, он принадлежал Владимиру Ленину. В скором будущем планируется провести реставрационные работы, а впервые показать машину публике предполагается не ранее 2026 года, пишет "Петербургский дневник".

Данный автомобиль был изготовлен в Англии в 1916 году. Этот факт подтвержден наличием заводского номера, который совпадает с номерами аналогичных машин, сохранившихся в музеях и частных коллекциях. Известно, что транспортное средство было приобретено для нужд Советской власти, и на нём ездил сам Владимир Ленин. По имеющимся сведениям, машина использовалась в усадьбе Большие Горки (ныне музей-заповедник "Горки Ленинские") для загородных поездок вождя. Её особенность заключалась в возможности переоборудования в вездеход, делится главный хранитель Государственного музея истории Петербурга Вероника Коппель. После смерти Ленина в 1924 году, в 1936 году был основан Центральный музей вождя мирового пролетариата с филиалами в крупнейших городах СССР и мемориальным музеем в Горках.

В июле 1964 года, при Главном управлении художественной кинематографии, была сформирована специальная комиссия для контроля над созданием фильмов о Владимире Ленине. Именно по её инициативе "Ленфильм" временно получил Rolls-Royce для съёмок. Летом 1964 года машина была перевезена из Москвы в Ленинград.

Так как автомобиль предназначался для киносъёмок, его двигатель не восстанавливали, а заменили на мотор от ГАЗ-51. Оригинальный двигатель Rolls-Royce был снят и передан на "Ленфильм". Консультант по старинным автомобилям помог установить новую подвеску, заменить крылья и покрасить кузов в чёрный цвет, а также поставить дополнительные фары. Уже в 1965 году машина появилась в фильмах "На одной планете" и "Залп Авроры".

В конце 1965 года автомобиль был принят на постоянное хранение в Ленинградский филиал Центрального музея Ленина, располагавшийся в Мраморном дворце. В 1966 году, будучи музейным экспонатом, машина участвовала в съёмках картин "Поезд идёт в новое" и "Шестое июля". Затем автомобиль экспонировали в вестибюле Мраморного дворца.

В октябре 1995 года на киностудии "Ленфильм" был проведён косметический ремонт автомобиля. Тогда же определили, какие детали сохранились оригинальными. Тем не менее, научная экспертиза и полноценная реставрация не проводились. В конце 90-х годов машину передали в фонд Государственного музея истории Петербурга, добавила Вероника Коппель.

Фото: Александр Глуз / "Петербургский дневник"