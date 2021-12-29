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ГАТИ выдала разрешение на ремонт эскалатора на станции метро "Проспект Большевиков"
Сегодня, 17:30
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

ГАТИ выдала разрешение на ремонт эскалатора на станции метро "Проспект Большевиков"

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Работы должны начать в последний день февраля.

Во вторник, 26 января, в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции сообщили, что ведомство выдало разрешение на ремонт эскалатора на станции метро "Проспект Большевиков" по заказу ГУП "Петербургский метрополитен".

Отмечается, что разрешительная документация предполагает ордер на складирование материалов и оборудования для капитального ремонта эскалатора станции на улице Коллонтай, 20, лит. А.

Производство работ разрешено с 28 февраля по 20 мая 2022 года.

Фото: Piter.tv

Теги: гати, проспект большевиков, ремонт эскалатора
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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