Ремонт дороги Лисино-Корпус – Радофинниково начался в Ленобласти

Общая площадь ремонтируемого дорожного покрытия составит более 100 тысяч квадратных метров.

В Тосненском районе Ленинградской области приступили к ремонту автомобильной дороги "Лисино-Корпус – Радофинниково", покрытую которой предстоит восстановить из-за чрезмерного износа от постоянного движения крупногабаритных грузовиков. В первую очередь рабочие приступят к процедуре фрезерования изношенных участков дороги, после чего произведут грунтование поверхности и укладку двух слоёв свежего асфальтового покрытия, уточнили в Telegram-канале Dorogi_lo 16 мая.

Проблемы с состоянием дорожного полотна неоднократно озвучивались жителями прилегающего района. После детального осмотра трассы специалистами принято решение о незамедлительном ремонте за счёт средств компании "Газпром".

Общая площадь ремонтируемого дорожного покрытия составит более 100 тысяч квадратных метров. Также планируется восстановление около 3 тысяч квадратных метров зон дорожного полотна, поражённых пучинистыми явлениями.

Следует подчеркнуть, что с 4 апреля 2025 года на указанном участке дороги введён временный запрет на движение тяжелых транспортных средств массой свыше 3,5 тонн.

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Фото и видео: Telegram / Dorogi_lo