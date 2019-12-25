Теплоэнергетики приступили к новому этапу реконструкции теплосети на Варшавской улице

Специалисты "Теплосети" приступили к новому этапу работ на распределительной сети "Варшавская". Сейчас они монтируют 677-метровый временный трубопровод на участке от Ленинского проспекта до Краснопутиловской улицы. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба предприятия.

В рамках программы реконструкции распределительной сети "Варшавская" в Московском районе специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" приступили к новому этапу работ – монтажу 677 метров временного трубопровода, проходящего по Варшавской улице от Ленинского проспекта до Краснопутиловской улицы.

До 17 марта потребителей переключат на сеть-дублер. Она обеспечит жителей теплом и горячей водой на время перекладки основного трубопровода.

На время проведения работ движение транспорта на перекрестке Ленинского проспекта и Варшавской улицы.

Завершить реконструкцию тепловых сетей планируют в ноябре 2022-го года.

Фото: Теплосеть Санкт-Петербурга