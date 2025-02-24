Реконструкция концерта военного времени Евгения Мравинского пройдет в Санкт-Петербургской филармонии

Мероприятие станет частью цикла концертов "Великие симфонии военных лет", посвящённого приближающемуся 80-летию Победы.

Последний день зимы в Санкт-Петербургской филармонии ознаменуется исторической программой, которая впервые была исполнена под руководством Евгения Мравинского в 1944 году, когда оркестр Ленинградской филармонии находился в эвакуации в Новосибирске. В программе вечера объединятся сюита из балета "Щелкунчик" и Симфония № 24 Николая Мясковского, созданная в военное время, пишет "Петербургский дневник".

Как сообщает пресс-служба филармонии, в концерте примут участие главный дирижёр Михайловского театра Александр Соловьёв, заслуживший признание коллектив России, а также Детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга.

Мероприятие станет частью цикла концертов "Великие симфонии военных лет", посвящённого приближающемуся 80-летию Победы. Афиша оригинального концерта 1944 года была включена в список документов, подлежащих реставрации в рамках проекта "Военная летопись филармонии".

Концерт начнётся в 20:00 28 февраля в Большом зале. Подробности мероприятия и возможность приобрести билеты доступны по ссылке.

Ранее сообщалось, что Театр эстрады имени Аркадия Райкина представит экспериментальный спектакль "Вселенная Островского", премьера которого запланирована на 11 марта.

Фото: пресс-служба Санкт-Петербургской филармонии