В Петербурге и Ленобласти на выходных пройдёт рейд "Нетрезвый водитель"

За пьяное вождение предусмотрен штраф 45 тысяч рублей и лишение прав.

В предстоящие выходные дни с 24 по 26 января сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, направленные на выявление водителей, управляющих автомобилем в состоянии опьянения.

Ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрена ст. 12.8 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность.

Фото: Telegram/ Управление Госавтоинспекции по СПб и ЛО