ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти напомнило иностранцам о миграционных правилах для детей

При въезде в страну вместе с детьми иностранный гражданин обязан обеспечить выполнение ряда требований.

Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напомнило о необходимости соблюдения миграционного законодательства в отношении несовершеннолетних иностранных граждан, прибывающих на территорию Российской Федерации.

В ведомстве подчеркнули, что при въезде в страну вместе с детьми иностранный гражданин обязан обеспечить выполнение ряда требований:

Регистрация по месту жительства или пребывания

Ребёнок должен быть поставлен на миграционный учёт вместе с одним из законных представителей. Регистрация по месту жительства осуществляется на основании заявления, поданного представителем. Учёт по месту пребывания возможен при наличии официального уведомления от собственника жилого помещения или договора аренды, подтверждающего совместное проживание. При этом учёт возможен только по адресу, относящемуся к жилому фонду.

Прохождение дактилоскопии и фотографирования

Если предполагается, что несовершеннолетний (с 6 лет и старше) будет находиться в России более 90 дней в календарном году, он обязан пройти процедуру государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования в присутствии законного представителя. Подтверждающим документом выступает "зелёная карта".

Продление разрешённого срока пребывания.

По общему правилу, несовершеннолетний может находиться в России не более 90 дней в течение календарного года. Однако этот срок может быть продлён, если имеются основания. К ним относятся:

– наличие патента или разрешения на работу у родителя;

– подача заявления на РВП, ВНЖ или гражданство;

– трудовой договор с гражданами Армении, Киргизии и Казахстана;

– очное обучение родителей в российских вузах.

Если срок пребывания не будет продлён, ребёнок считается находящимся на территории страны незаконно и автоматически включается в реестр контролируемых лиц.

После продления срока пребывания необходимо вновь подать документы на постановку ребёнка на миграционный учёт, с учётом новых сроков.

В ГУ МВД напомнили, что соблюдение установленных правил — обязательное условие законного пребывания иностранных граждан и их детей на территории РФ.

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Фото: unsplash (Diogo Fagundes)