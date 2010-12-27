Эксперт: рефинансирование способствует снижению долговой нагрузки

Основным препятствием для одобрения рефинансирования в банках становится не только плохая кредитная история, но и размер кредита. Он должен быть достаточно большой, и особенно это важно для ипотечных кредитов. Такое мнение высказал финансовый аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

По расчетам Объединенного кредитного бюро (ОКБ), россияне за восемь месяцев 2017 года направили 54% новых кредитов на рефинансирование старых. Стоит отметить, что в 2014 году этот показатель едва ли не превышал 40%. Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня".



По словам финансового аналитика компании "Открытый брокер" Тимура Нигматулина, рефинансирование способствует снижению долговой нагрузки, так как оно проходит под низкую процентную ставку. Также эксперт отмечает, что условия рефинансирования выгодны не только для ипотечных кредитов, но и для потребительских.



По оценкам специалистов, рефинансирование позволяет снизить текущую ставку по кредиту на 2-3 процентных пункта, а в отдельных случаях снижение достигает сразу 7 процентных пунктов. Спрос на рефинансирование позволяет снизить долговую нагрузку и оздоравливает банковский сектор. Снижение кредитных рисков в банковской системе способствует снижение процентной ставки по кредитам. Банки в свою очередь тоже реагируют на столь широкий интерес, увеличивая линейку программ, направленных на рефинансирование.



Экономист отмечает, что основным препятствием для одобрения рефинансирования становится не только плохая кредитная история, но и размер кредита. По мнению Тимура Нигматуллина, он должен быть достаточно большой, особенно это важно для ипотечных кредитов.Также, по его оценкам, под эти требования должен подходить и потребительский кредит чтобы компенсировать расходы на действия банков, которые предоставляют услугу рефинансирования.

