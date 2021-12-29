Петербург получит почти 15 млрд рублей на развитие трамвайной сети

Эксперты полагают, что трамвайная сеть города имеет большую социальную значимость.

Петербург получит почти 15 млрд рублей, которые пойдут на развитие трамвайной сети. Специалисты финансового института развития в жилищной сфере АО "Дом.рф" проводят экспертизу инфраструктурного проекта. Также отмечается, что строительство профинансируют через облигации. Об этом сообщили в пресс-службе "Дом.рф".

Директор управления активами компании Марина Слуцкая сообщила, что проект развития трамвайной сети имеет большую социальную значимость. Благодаря его реализации улучшится городская инфраструктура.

Согласно проекты, специалисты должны проложить десятки километров путей. Будущая линия соединит динамично развивающиеся районы города, повысится их транспортная доступность. Строительство должны начать в этом году.

Фото: Piter.tv