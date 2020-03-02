В ночь на 1 января будут закрыты 14 вестибюлей петербургского метро

Технологического перерыва с 31 декабря 2024 года по 1 января 2025 года, а также с 6 по 7 января 2025 года не планируется.

Метрополитен Петербурга будет функционировать круглосуточно в новогоднюю ночь и на Рождество. Технологического перерыва с 31 декабря 2024 года по 1 января 2025 года, а также с 6 по 7 января 2025 года не планируется. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

Все станции откроют свои вестибюли для пассажиров, за исключением вестибюлей 1-й станции "Проспекта Ветеранов", 2-й станции "Ленинского проспекта", 2-й станции "Площади Ленина", 1-й станции "Девятинки", 1-й станции "Московской", 2-й станции "Невского проспекта", 2-й станции "Проспекта Славы", 1-й станции "Дунайской", 2-й станции "Зенита", а также вестибюлей станций "Технологический институт 2", "Площадь Александра Невского 2", "Достоевская", "Удельная", "Фрунзенская".

В период с 21:00 31 декабря до 04:30 1 января 2025 года вестибуль 1-й станции "Невский проспект" будет открыт только для входа. С 02:00 до 04:30 1 января 2025 года и с 07:00 до 09:30 7 января 2025 года использование проездных билетов на базе банковских систем и интернета будет недоступно. В это время пассажиры смогут купить только одноразовые билеты наличными.

Проезд на станциях будет возможен по жетонам, банковским картам и проездным билетам.

Фото: Piter.TV