Рабочему ампутировало обе ступни на стройке в Лупполово

В настоящее время пациент находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.

На стройплощадке в деревне Лупполово Ленобласти серьезно пострадал рабочий: об этом сообщает "Фонтанка".

53-летний мужчина стал жертвой происшествия утром в субботу, 19 октября. По словам очевидцев, он попал под гусеницы экскаватора. Состояние пострадавшего оценивается как критическое.

Мужчину немедленно доставили в Токсовскую межрайонную больницу. Медицинские работники выявили у него серьезные травмы, включая множественные повреждения костей, раздавливание и частичную ампутацию обеих стоп, а также открытые переломы нижних конечностей.

В настоящее время пациент находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. Врачи делают всё возможное для спасения его жизни.