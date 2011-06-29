Рабочему ампутировало обе ступни на стройке в Лупполово

На стройплощадке в деревне Лупполово Ленобласти серьезно пострадал рабочий: об этом сообщает "Фонтанка".
53-летний мужчина стал жертвой происшествия утром в субботу, 19 октября. По словам очевидцев, он попал под гусеницы экскаватора. Состояние пострадавшего оценивается как критическое.
Мужчину немедленно доставили в Токсовскую межрайонную больницу. Медицинские работники выявили у него серьезные травмы, включая множественные повреждения костей, раздавливание и частичную ампутацию обеих стоп, а также открытые переломы нижних конечностей.
В настоящее время пациент находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. Врачи делают всё возможное для спасения его жизни.
Ранее мы сообщили о том, что
Фото: Piter.TV
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