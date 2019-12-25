Дрозденко назвал три главные задачи нового парламента Ленобласти

Экономика, нацпроекты и рождаемость стали приоритетами парламента Ленобласти.

Первое заседание Законодательного собрания Ленинградской области восьмого созыва прошло 7 октября. Среди главных задач нового состава губернатор Александр Дрозденко назвал работу в условиях экономических трудностей, реализацию национальных проектов и решение демографических проблем. Председателем регионального парламента единогласно избрали Сергея Бебенина. Об этом сообщает IVBG.ru со ссылкой на главу области.

По словам Дрозденко, после выборов депутатский корпус существенно обновился: половина парламентариев получила мандаты впервые. Губернатор отметил, что сочетание новых представителей и опытных депутатов позволяет сохранить преемственность и одновременно внедрять новые подходы. Каждый избранный парламентарий, подчеркнул он, несет ответственность перед жителями региона.

В новый состав Заксобрания вошли участники и ветераны специальной военной операции, представители сфер образования, здравоохранения и спорта, сотрудники органов местного самоуправления, предприниматели, работники промышленности и агропромышленного комплекса, а также представители некоммерческих организаций.

Одним из ключевых направлений работы станет развитие региона в условиях экономических вызовов. Дрозденко указал на необходимость соотносить поставленные цели с имеющимися ресурсами. Еще одной задачей он назвал выполнение национальных проектов и сдерживание демографического спада.

Губернатор напомнил, что Ленинградская область входит в десятку регионов с положительной демографической динамикой, в том числе по показателям рождаемости. Он призвал оперативно реагировать на изменения, чтобы сохранить эту тенденцию. При этом бюджет региона, по его словам, останется социально ориентированным.

В завершение Дрозденко обозначил принцип работы органов власти: решения необходимо сначала обсуждать, затем принимать и доводить до сведения жителей, а после — контролировать их исполнение.

Фото: MAX/Александр Дрозденко