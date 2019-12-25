В прошлом году Пушкинский район получил 425 млн рублей на закупку медицинского оборудования

На эти деньги закупили 196 единиц оборудования.

Во вторник, 1 марта, в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга сообщили Piter.tv, что в прошлом году Пушкинский район получил 425 млн 390 тыс. рублей для приобретения медицинского оборудования в рамках Программы модернизации первичного звена. На эти деньги было закуплено 196 единиц оборудования.

Так, городская поликлиника №60 получила 186 единиц, поликлиника №66 получила 2 единицы (рентгеновский аппарат и флюорограф), а поликлиника №89 получила оборудование, которого ранее не было в районе – цифровой денситометр, позволяющий проводить исследование минеральной плотности костной ткани и диагностики риска переломов и оценки композиционного состава тела.

Фото: Комздрав СПб / Телеграм