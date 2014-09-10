Из-за забега "Пушкин — Петербург" 17 октября ограничили движение на дорогах

В комитете по транспорту просят водителей заранее планировать свои маршруты.

Сегодня, 17 октября, в связи с проведением Традиционного 94-го легкоатлетического пробега "Пушкин — Санкт-Петербург" в Царском Селе и Северной столице перекроют движение на нескольких улицах, бульварах и проспектах. Об этом сообщили в Telegram-канале комитета по транспорту региона.

С 6:00 до 10:00 было полностью остановлено движение по Привокзальной площади от Широкой улицы до Железнодорожной улицы. Водители не могли проехать с 8:30 до 9:45 по участку от Привокзальной площади до Октябрьского бульвара.

До 10:35 будет заблокирован проезд машин по Петербургскому шоссе от Детскосельского бульвара к Пулковскому шоссе. До 11:05 владельцам машин придется объезжать две крайние левые полосы Пулковского шоссе в сторону КАД.

С 10:15 до 13:00 автомобилисты не смогут проехать по Невскому проспекту в сторону набережной Фонтанки к Дворцовому проезду. Такие же ограничения ввели на участке от Невского проспекта до Дворцового моста.

Полный список ограничений можно прочитать здесь.

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