Пассажир попытался вывезти из Петербурга в Китай столетние книги

Сейчас с раритетами работают эксперты. Им предстоит выяснить стоимость томов и определить их культурный статус.

Пулковские таможенники пресекли попытку вывоза из России старинных книг. Пять книг, изданных более 100 лет назад, инспекторы таможенного поста Аэропорт Пулково обнаружили в багаже иностранного гражданина. Об этом сообщила пресс-служба Пулковской таможни.

В багаже находились три тома полного собрания сочинений Н.В. Гоголя с его биографией и примечаниями, отпечатанные товариществом Сытина в 1902 году, педагогическое пособие Виктора Острогорского "Русские писатели как воспитательно-образовательный материал для занятий с детьми и для чтения народу" (1901 года) и Энтомологический журнал на немецком языке (1891 года). Данные книги мужчина планировал отвезти в Китай. Однако он при прохождении таможенного контроля не предоставил специального разрешения Министерства культуры РФ. Путешественник пояснил, что приобрел издания за 5 тысяч рублей исключительно для личной коллекции.

Сейчас с раритетами работают эксперты. Им предстоит выяснить стоимость томов и определить их культурный статус. В соответствии с федеральным законодательством, книги старше 50 лет попадают в категорию культурных ценностей и ограничены к перемещению через таможенную границу ЕАЭС.

В случае, если стоимость изданий превысит 100 тысяч рублей, то действия пассажира могут быть расценены как попытка контрабанды культурных ценностей. Санкция предусматривает наказание вплоть до 7 лет лишения свободы или крупный штраф с возможной конфискацией.

Фото: пресс-служба Пулковской таможни