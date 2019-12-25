Piter.TV 18 ноября покажет в прямом эфире III Международный фестиваль искусств BRAVO

Организатор фестиваля – Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация культуры и искусства "Академия Странствий". Фестиваль проводится при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

С 15 по 18 ноября 2021 года в Петербурге проходит III Международный фестиваль искусств BRAVO. Piter.TV 18 ноября в 16:00 покажет в прямом эфире концертную программу фестиваля.

В четверг, 18 февраля, состоится концертная программа с участием лауреатов и дипломантов XIII Международного фестиваля традиций духовной культуры "РЕ-ЛИГО" 2021; лауреатов международных конкурсов: Хор мальчиков Санкт-Петербурга, под управлением Вадима Пчелкина. Также выступит камерный оркестр "Anima" (руководитель и дирижёр Анна Олейникова, концертмейстер Артём Бочкарев); квартет саксофонов (художественный руководитель Юлия Черкасова); Женский Хор Санкт-Петербургской митрополии (художественный руководитель и дирижёр – лауреат международных конкурсов, доцент, кандидат педагогических наук Виктория Воуба).

В концерте "Национальной музыки" примут участие: Заслуженный артист РФ – Владимир Устиновский (скрипка); лауреаты международных конкурсов: Ивета Симонян (вокал), Екатерина Журавлёва (вокал), Динар Байтемиров (вокал), Цзян Жуань (вокал), Алия Кикенова (вокал), Дина Каминская (рояль), Айнур Душканова (рояль), Надежда Олешковская (рояль), Андрей Колесник (аккордеон), Алексей Авраменко (индийская флейта), Геннадий Татуйко (гитара);

В концерте "Песни моей родины" примут участие: певица, педагог, актриса мюзикла "Мамма Mia!", участница телепроекта "Голос 2" на Первом канале и эксперт музыкального шоу "Ну-ка все вместе" на телеканале Россия 1 – Этери Бериашвили и коллектив Beriashvili-Losev Group. Автор, композитор и пианист – Александр Лосев.

Организатор фестиваля – Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация культуры и искусства "Академия Странствий". Фестиваль проводится при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. В связи эпидемиологической ситуацией Фестиваль в этом году пройдёт только в формате – online. Фестиваль также можно будет увидеть на портале "Культура.РФ", в группе Фестиваля ВКонтакте, на YouTube канале "Академия Странствий".

Фото: ВКонтакте / Международный фестиваль искусств BRAVO| СПб