В Ленобласти должностное лицо подозревают в мошенничестве на 2,4 млн рублей

Было установлено, что к совершению указанного преступления причастен 62-летний руководитель государственного учреждения.

Полицейскими проводится проверка по факту мошеннической схемы по государственным контрактам с участием должностного лица бюджетного учреждения. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В декабре 2017 года неустановленные должностные лица двух государственных учреждений организовали мошенническую схему с использованием четерых лесопожарных телеустановок "Rs-Horizon", хранящихся на складе одного из учреждений и не используемых по прямому назначению.

Для реализации своего плана чиновники составили техническое задание к государственному контракту, заключенному с коммерческой фирмой, в рамках которого телеустановки должны были быть поставлены из одного государственного учреждение в другое для целей отслеживания лесопожарной обстановки на территории Ленобласти.

После заключения государственного контракта злоумышленники передали представителям коммерческой организации 4 единицы указанного оборудования, якобы во временное пользование, которое затем было передано заказчику уже самой коммерческой организацией. В результате мошеннической схемы бюджету Ленобласти был причинен ущерб в сумме более 2 400 000 рублей.

Было установлено, что к совершению указанного преступления причастен 62-летний руководитель государственного учреждения, на баланс которого поступило указанное в государственном контракте оборудование, второй фигурант уголовного дела проходит как свидетель.

По месту жительства подозреваемого в мошенничестве проводятся обыски, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Видео: МВД