Прокуратура предложила оказывать бесплатную юрпомощь беженцам из ЛДНР

Законопроект предстоит рассмотреть депутатам.

Петербургая прокуратура предложила установить дополнительные меры соцподдержки для граждан, которые приезжают из ДНР и ЛНР. Ведомство разработало поправки в закон "О бесплатной юридической помощи в Петербурге".

В прокуратуре считают, что перечень граждан, которые могут получить юридическую помощь бесплатно, нужно расширить и включить в них лиц, которые хотят получить статус беженца, уже получили его или получили временное убежище после выезда из ДНР и ЛНР, а также членов их семей. Также это касается лиц, претендующих на признание вынужденными переселенцами и вынужденных переселенцев, а также членов их семей. Обязательное условие — они должны находиться в Петербурге.

Проект рассмотрит ЗакС. Для подготовки поправок к проекту планируют создать рабочую группу.

Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО