Днем в Петербурге во дворе дома взорвался автомобиль

В Санкт-Петербурге около 14.30 у дома № 22, корпус 1 по проспекту Просвещения взорвалась машина.
Во дворе жилого дома 4 сентября взорвался припаркованный автомобиль, рядом стоящие машины серьезно пострадали от пожара. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, а также пожарные. Ошеломленые жители дома вышли на улицу, к счастью, огонь уже ликвидирован.
Причина взрыва автомобиля пока отсутствует, также нет информации о пострадавших. Очевидцы произошедшего поедились фотографиями в социальной сети.
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург