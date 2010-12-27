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Днем в Петербурге во дворе дома взорвался автомобиль
Сегодня, 15:36
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Shdaria
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Днем в Петербурге во дворе дома взорвался автомобиль

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В Санкт-Петербурге днем во дворе дома по проспекту Просвещения взорвался автомобиль.

В Санкт-Петербурге около 14.30 у дома № 22, корпус 1 по проспекту Просвещения взорвалась машина.

Во дворе жилого дома 4 сентября взорвался припаркованный автомобиль, рядом стоящие машины серьезно пострадали от пожара. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, а также пожарные. Ошеломленые жители дома вышли на улицу, к счастью, огонь уже ликвидирован.

Причина взрыва автомобиля пока отсутствует, также нет информации о пострадавших. Очевидцы произошедшего поедились фотографиями в социальной сети. 

 

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: взорвалась машина , новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Новости СПб Лента новостей Происшествия

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