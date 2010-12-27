Днем в Петербурге во дворе дома взорвался автомобиль

В Санкт-Петербурге днем во дворе дома по проспекту Просвещения взорвался автомобиль.

В Санкт-Петербурге около 14.30 у дома № 22, корпус 1 по проспекту Просвещения взорвалась машина.

Во дворе жилого дома 4 сентября взорвался припаркованный автомобиль, рядом стоящие машины серьезно пострадали от пожара. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, а также пожарные. Ошеломленые жители дома вышли на улицу, к счастью, огонь уже ликвидирован.

Причина взрыва автомобиля пока отсутствует, также нет информации о пострадавших. Очевидцы произошедшего поедились фотографиями в социальной сети.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург