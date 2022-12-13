В Ленобласти в воскресенье обещают снег и сильный ветер

В регионе подморозит ночью до -3...-8 градусов.

В воскресенье, 28 января, в Ленобласти обещают ухудшение погодных условий. Подует сильный ветер. Порывы будут достигать 15 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем жители увидят редкое зимнее солнце. В большинстве районов выпадет снег. Температура воздуха ночью составит -3...-8 градусов, днем столбики термометров покажут -4...+1 градусов.

Атмосферное давление будет понижаться. Дороги покроются льдом. Водителям следует соблюдать осторожность.

Ранее на Piter.tv: в ночь на воскресенье в Петербурге будет бушевать ветер.

Фото: Piter.tv, ГУ МЧС по Ленобласти