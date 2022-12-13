Главный синоптик Петербурга сообщил, что в Петербурге наступило лето

Погода будет благоприятной еще на протяжении 10 дней, в центре Петербурга скоро и ночные температуры будут в районе +8 градусов, отметил синоптик.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что в Северной столице наступило лето.

Можно констатировать, что в Санкт-Петербурге наступило лето, так как с сегодняшнего дня установлено окончание отопительного периода. Александр Колесов, синоптик

Погода будет благоприятной еще на протяжении 10 дней, в центре Петербурга скоро и ночные температуры будут в районе +8 градусов, отметил синоптик.

Первая декада мая в Петербурге была холодной, +7,1 градуса среднесуточная температура. Это, конечно, не +5,7 градуса 2017 года, самого холодного из ближайших лет, но все же в ряду холодных периодов начала мая. Александр Колесов, синоптик

Зато солнце в первой декаде мая светило 102,6 часа. Осадков было всего 8 мм (18% от нормы). Дневные температуры с выходных дней должны превысить +20 градусов.

Фото: Piter.tv