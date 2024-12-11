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Центр Петербурга застрял в пробках из-за перекрытия Литейного моста
Сегодня, 10:46
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Центр Петербурга застрял в пробках из-за перекрытия Литейного моста

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Общая оценка загруженности дорог города утром составляет 6 баллов.

Утром 6 марта в Петербурге начали формироваться пробки: в центре города закрыт Литейный мост. Также затруднено движение на Московском проспекте и Выборгской набережной.

Проблемы с трафиком также наблюдаются на Большом проспекте Петроградской стороны и на внешнем кольце КАД в районе Ржевки, где красный уровень пробок достигает отметки в 41 км. Кроме того, улица Руставели заблокирована из-за аварии в направлении Пискаревского проспекта.

Общая оценка загруженности дорог города составляет 6 баллов, что на 1 балл выше обычного уровня для этого времени суток.

Фото: Piter.TV; Яндекс.Карты

Теги: пробки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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