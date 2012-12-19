Вечером во вторник центр Петербурга сковали 7-балльные пробки

Через полчаса ситуация осложнится и загруженность дорог вырастет до 8-9 баллов.

Вечером во вторник, 23 ноября, в центре Петербурга, как обычно, загружены магистрали. Несмотря на час-пик, затрудняют движение многочисленные аварии.

Судя по данным "Яндекс.Карты", в районе метро "Обводный канал" произошло сразу три аварии.

"Бордовым" окрасилась набережная Макарова, Дворцовая набережная, Садовая улица, Суворовский и Невский проспекты, проспект Обуховской обороны, Зольная улица, Новочеркасский проспект, Тульская улица, Миллионная улица, Малый проспект П.С., набережная адмирала Лазарева и другие магистрали.

Часть центра окрасилась "красным": Лазаревский мост, Богатырский проспект, проспект Энгельса, Кантемировская улица, Кушелевская дорога, проспект Добролюбова, Невский путепровод и другие.

К 20:00 ситуация станет лучше, загруженность дорог предварительно оценивают в 4 балла.

Фото: Piter.tv, скриншот "Яндекс"