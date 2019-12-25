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На проспекте Славы случился транспортный коллапс из-за дорожных работ
Сегодня, 9:52
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На проспекте Славы случился транспортный коллапс из-за дорожных работ

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Чтобы обеспечить безопасность во время ремонта, рабочие установили множество ограждений, перекрыв движение по нескольким полосам. В результате затор распространился не только на сам перекресток, но и на прилегающие улицы.

Сегодня утром водители и пассажиры общественного транспорта во Фрунзенском районе Петербурга столкнулись с серьезной проблемой: на пересечении проспекта Славы и Софийской улицы образовалась пробка длиной в километр. Причиной этого стали масштабные дорожные работы на Гамбургской площади, где проходит замена асфальтового покрытия.

Чтобы обеспечить безопасность во время ремонта, рабочие установили множество ограждений, перекрыв движение по нескольким полосам. В результате затор распространился не только на сам перекресток, но и на прилегающие улицы. Согласно сообщениям в соцсетях, пассажиры общественного транспорта были вынуждены покидать автобусы и троллейбусы и продолжать путь пешком, несмотря на плохую погоду.

По информации Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), ремонтные работы с ограничением движения будут продолжаться до 2 сентября.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: пробки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня,

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