Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", на Лиговском проспекте серьезные пробки.
Очевидцы также сообщают, что недалеко от метро "Лиговский проспект" сломался грузовой эвакуатор, заняты 1,5 полосы движения.
А на перекрестке Лиговского проспекта и Кузнечного переулка случилось ДТП. Судя по фото, столкнулись две машины.
Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Сегодня, 20:04
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Сломанный эвакуатор и ДТП породили большую пробку на Лиговском проспекте
На Лиговском проспекте серьезная пробка из-за сломанного грузового эвакуатора и ДТП.
Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", на Лиговском проспекте серьезные пробки.