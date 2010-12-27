Сломанный эвакуатор и ДТП породили большую пробку на Лиговском проспекте

На Лиговском проспекте серьезная пробка из-за сломанного грузового эвакуатора и ДТП.

Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", на Лиговском проспекте серьезные пробки.



Очевидцы также сообщают, что недалеко от метро "Лиговский проспект" сломался грузовой эвакуатор, заняты 1,5 полосы движения.



А на перекрестке Лиговского проспекта и Кузнечного переулка случилось ДТП. Судя по фото, столкнулись две машины.





Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург



