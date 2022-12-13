Петербуржец проведет 2,5 года в колонии за то, что ударил головой по лицу полицейского

Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Петербурге осудили местного жителя, который ударил полицейского-водителя мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Мужчина был признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Суд установил, что наряд полиции прибыл на вызов в связи с произошедшим конфликтом в квартире на улице Партизана Германа. Подсудимый в состоянии алкогольного опьянения ударил головой по лицу полицейского-водителя мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции.

Петербуржец проведёт 2 года и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Фото: Piter.tv