В Петербурге огласили приговор борсеточникам, орудовавшим на парковках торговых центров

В общей сложности подсудимые в разном составе совершили 19 краж на сумму более миллиона рублей. Суд приговорил каждого из них к срокам от 4,5 до 4 лет 9 месяцев в колонии-поселении.

Невский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении банды автомобильных воров. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Подозреваемые были задержаны в апреле 2022 года. Ими оказались три выходца из Кавказа 43 и 55 лет. В ходе следствия была установлена их причастность к 19 кражам. Все участники группы ранее имели судимость.

Суд установил, что Автандил Читанава организовал и возглавил преступную группу, целью которой были кражи из автомобилей. Для этого он привлек Бежана Лакиа и Гиги Матуа. Их жертвы находились на парковках ТЦ. Фигуранты использовали специальное устройство для сканирования сигнализации автомобиля, после чего проникали внутрь и похищали деньги и ценные вещи, которые впоследствии сбывали. Группа действовала с осени 2021 года по апрель 2022 года, вплоть до момента ареста.

В общей сложности подсудимые в разном составе совершили 19 краж на сумму более миллиона рублей. Суд приговорил каждого из них к срокам от 4,5 до 4 лет 9 месяцев в колонии-поселении, учитывая предварительное содержание под стражей, что означает фактическое отбытие наказания. Участники группы были освобождены из-под стражи в зале суда.