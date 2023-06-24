Синоптик развеял надежды петербуржцев на летнюю жару

Изменений погоды в июле ожидать не стоит.

Известный синоптик, руководитель Прогностического центра "Метео" Александр Шувалов поделился впечатлениями о необычном лете в интервью "Вечернему Петербургу".

Шувалов обратил особое внимание на нестандартные погодные явления первых дней июля: невероятная жара в странах Европы, резкое похолодание в Москве и уникальное событие в Питере — июльское наводнение и сильный шторм, подобное которому наблюдалось здесь впервые за последние 160 лет.

Эксперт также напомнил о климатических катастрофах в других частях страны, таких как разрушительные ливни в Забайкалье, вызвавшие потопы и покончившие с длительной историей пожаров, приближавшихся к Чите, а также мощные бури и смерчи в южной Сибири, вырвавшие деревья и повредившие жилища в городах вроде Омска и Кемерова. Эти природные потрясения подтверждают реальность происходящих глобальных перемен климата, сопровождаемые учащением экстремальных погодных условий, заключил специалист.

Вернувшись к ситуации в Петербурге, Шувалов объяснил причины недавнего штормового ненастья: оно вызвано мощным циклоном "Энгин", следующим за другим атлантическим циклоном "Корнелиусом", установившем температурные и барометрические рекорды в Центральной России.

Далее синоптик обсудил ожидаемые погодные перемены в ближайшее время: резких изменений погоды в июле ожидать не стоит. Теперь же, когда в Центральную Россию приходит долгожданная жара, хочется надеяться, что она доберётся и до Петербурга. Но увы, похоже, тепловой фронт задержится, оставив Петербург во власти непрекращающихся циклонов и проливных дождей. Температура, вероятно, стабилизируется ближе к середине июля, поднявшись до привычных июльских уровней +21...+26°.

Фото: Piter.TV